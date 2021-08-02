Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
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Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

SELİN VURDUĞU MAHALLEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDIVan'da, sağanak ile birlikte etkili olan sel felaketinin yaşandığı İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi, UMKE, AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve VASKİ ekipleri çalışma başlattı.

SELİN VURDUĞU MAHALLEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Van'da, sağanak ile birlikte etkili olan sel felaketinin yaşandığı İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi, UMKE, AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve VASKİ ekipleri çalışma başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye, Fen İşleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı 37 araç ve 60 personel ile sel ve su taşkınlarına müdahale edilirken, ekipler bir yandan da evlerin  bodrum katlarını basan sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.  Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, selin vurduğu mahallede inceleme yaptı. 

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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