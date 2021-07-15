Van'da sel felaketi
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Van'da sel felaketi

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Yerel

Van'da sel felaketi Van'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.

Van'da sel felaketi

VAN - Van'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Van-Hakkari karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, yol üzerindeki bir dinlenme tesisinin önü ise suyla kaplandı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle rahat bir nefes alan sürücüler ve dinlenme tesisindeki yolcular, tekrar yola devam ettiler.

Van'da sel felaketi
Van'da sel felaketi
Van'da sel felaketi
Van'da sel felaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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