Van'da şehit polis anısına kütüphane açıldı
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Van'da şehit polis anısına kütüphane açıldı

Van'da şehit polis anısına kütüphane açıldı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan anısına kütüphane açıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan anısına kütüphane açıldı.

İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlkokuluna Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların bu ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Bilmez, "Şehidimizin isminin bu okulda yaşatılması, çocukların bu kütüphanede kendilerini dünyaya hazırlayabilmeleri çok anlamlıdır. Bu kararı alan herkesi tebrik ediyorum. Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz çocukların kütüphaneyi daha aktif kullanma alanı haline getirmelerini umuyoruz." dedi.

Kütüphanenin açılışı, Vali Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal tarafından yapıldı.

Bilmez, açılıştan sonra şehidin üniformasını kütüphanenin özel köşesinde yer alan cam vitrine bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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