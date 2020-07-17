Van'da şehit olan polisler Üstüner ve Keskin son yolculuğuna uğurlandı
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Van'da şehit olan polisler Üstüner ve Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da şehit olan polisler Üstüner ve Keskin son yolculuğuna uğurlandı
17.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:02

Van'da, insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler Üstüner ve Keskin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ve Selami Hüner, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehitlerin naaşlarının başında polisler nöbet tuttu.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstüner ve Keskin'in naaşları, törene katılan protokol üyeleri ile şehit yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

"İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin "Tekbir" (Itri) adlı eseri çalındı.

Üstüner'in cenazesinin Beypazarı'nda, Keskin'in cenazesinin ise Evren'de toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmüş, kazada Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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