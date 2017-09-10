Van'da Şehit Olan Polis Memuru Adnan Saka Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.



Şehidin cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını, ailesi, Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile askerler, polisler ve vatandaşlar karşıladı.



Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında, şehidin kardeşi Kenan Saka, "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin naaşı daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Oğlunun tabutunu omuzlayan baba İbrahim Saka, "İbrahim Saka'yı yıktılar. Adnan'ım bir baba de bana." diyerek ağladı.



Polislerin yardımıyla güçlükle ayakta duran şehidin annesi Mukadder Saka ise morgun kapısının önünde, "Yavrum ben dayanamam, sana bakamam. Yavrum ben sana dayanıp bakamam." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Didem Saka da naaşın morga getirilişi sırasında görevlilerin yardımıyla güçlükle ayakta durdu.



Daha sonra helallik alınması için Kızılırmak Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, ardından Ulu Cami'ye getirildi.



İkindi vakti burada düzenlenen törende, tabuta sarılan şehidin kardeşi Kenan Saka, "Bu nasıl acı Allah'ım. Kardeş bu bayrak bize emanet, yıkılmadık." dedi.



Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Kabristanlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.



Törene, şehidin ailesi, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Selim Dursun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile vatandaşlar katıldı.



Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada Saka şehit olmuş, 3 polis yaralanmıştı.