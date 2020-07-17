Van'da şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, son yolculuğuna uğurlandı
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Van'da şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, son yolculuğuna uğurlandı

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubundan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Van'da şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, son yolculuğuna uğurlandı
17.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:31

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubundan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Güzelay'ın (27) naaşı, Torbalı ilçesinde babaevinde helallik alınmasının ardından Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi komiser Gözde Güzelay, annesi Zakire, babası Mustafa, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer protokol üyeleri, milli sporcular, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin anne ve babasına taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazından sonra Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.

Tekvandoda altın madalyası vardı

İzmir doğumlu Semih Güzelay, 2016'da başladığı meslek hayatında Havacılık Dairesi Başkanlığı kadrosundayken, geçici olarak Van'da görevlendirildi.

Henüz 10 yaşındayken tekvando yapmaya başlayan Güzelay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok birincilik elde etti.

Güzelay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2007'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliğe uzandı. 2014'e kadar aktif şekilde tekvandoya devam eden Güzelay, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da liderlik görevi üstlendi.

Şehit Güzelay, Ankara Üniversitesinde okuduğu dönemde katıldığı DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Sabaha Uyanış" adlı eserle üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 4 ay önce evlenen şehit Güzelay'ın eşi Gözde Güzelay da Ankara'da görev yapıyor.

Kaynak: AA

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