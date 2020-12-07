Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

07.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:05

Van'da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Van'da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Gece saatlerinde başlayan kar, kentte etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken sürücüler de araçlarını kardan temizledi.

Belediye ekipleri de kent genelinde vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Meteoroloji kar uyarısı yaptı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman karlı olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayının yaşanacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve az bulutlu, zaman zaman kar yağışlı olacak. Rüzgar kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan saatte 40 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 4 derece olması öngörülüyor.

Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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