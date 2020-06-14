Van'da şehir merkezindeki ahırlar yıkılıyor
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Van'da şehir merkezindeki ahırlar yıkılıyor

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği kent merkezindeki ahırlar şehir dışına taşınıyor.

Van'da şehir merkezindeki ahırlar yıkılıyor
14.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:52

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği kent merkezindeki ahırlar şehir dışına taşınıyor.

İpekyolu Belediyesi, doğaya, insan sağlığına ve Van Gölü'ne zarar veren, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ahırların yıkımına başladı.

İlçe merkezinde ahırların bulunduğu mahalleye giden belediye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra ahırları yıktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ahırlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Mahalle aralarındaki ahırların modern ve medeni şehir planına uygun olmadığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili vatandaşlardan bir çok kez şikayet aldık. Zaten kanun açık, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi '20 binin üzerinde nüfusu olan yerleşim yerinde hayvan beslemek yasak' diyor. Bugüne kadar bu duruma maalesef göz yumulmuş. Bu ahırların en büyük dezavantajlarından biri de dünya mirası olan Van Gölü'nü kirletiyor olmasıdır. Van'ı, Van Gölü'nü seven, önemseyen herkes bu kararı memnuniyetle karşılamalı. Ahırları kaldırılacak olan hayvan sahiplerinin Kurban Bayramı öncesi mağdur edilmemesi amacıyla, bayramdan bir hafta sonra Van Gölü sahilinde tespiti yapılan 110 kaçak ahır yıkılacak."

07 Ağustos'a kadar ahır sahiplerine süre tanıyacaklarını, bu süre içinde ahırını yıkmak isteyenlerin müracaat etmesi halinde ahırların belediye tarafından yıkılacağını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"İmar Mevzuatı ve Çevre Kanunu kapsamında yasal süreç işletilerek verilen sürenin bitmesine rağmen ahırların kaldırılmaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal müeyyide uygulanarak söz konusu ahırların yıkılacağını ve yıkım bedelinin ilgili şahıslardan alınacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Halkımızdan ve özellikle ahır sahiplerinden bu konuda özveri ve duyarlılık bekliyoruz."

Ahırların kaldırılması çalışmalarına Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası destek verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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