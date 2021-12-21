Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde, yoldaki buzlanmadan dolayı şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde, yoldaki buzlanmadan dolayı şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Çaldıran- Özalp kara yolundaki Yağbasan Mahallesi girişinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 65 LE 712 plakalı otomobil, buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaldıran Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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