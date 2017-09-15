Van'da saniye saniye uyuşturucu operasyonu

Polisten kaçan sürücü, araçların arasına dalarken kıskıvrak yakalandı

Araçta 145 kilo 581 gram eroin ele geçirildi



VAN - Van'da polisten kaçarken araçların arasına dalan sürücü kıskıvrak yakalanırken, aracında ise 145 kilo 581 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin planlı operasyonu kapsamında tespit edilen bir araç, Bostaniçi Mahallesi'nde takibe alındı. Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan araç, kent merkezindeki Kültür Kavşağı'nda bekleyen araçların arasına dalarken yakalandı. Araçta yapılan aramada 204 paket halinde 145 kilo 581 gram eroin maddesi ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen operasyon, film sahnelerini aratmıyor.