Van'da sanayiciler İran sınırındaki kapının açılmasını isteyerek, dua etti

Van'da sanayiciler İran sınırındaki kapının açılmasını isteyerek, dua etti

VAN Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Van'ın İran'a sınırı bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'nın diğer sınır kapılarında olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde açılması gerektiğini belirterek basın açıklaması yaptı ardından da dua etti.

Van TSO'da yapılan basın açıklaması ve dua öncesinde açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Takva, kendilerini temsilci olarak seçmiş insanların yaşadığı sorunları, karar verici mercilere iletme konusunda bir görevlerinin olduğunu söyledi. Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda ve İranlıların Van'da daha fazla zaman geçirmeleri, tatil yapmaları, ekonomik katma değer yaratmaları konusunda bir farkındalık oluşturmak adına birçok emek harcandığını belirten Takva, "Bu cuma günü bir araya gelmemiz, en ufak bir sıkıntıda sığındığımız yere yakarmamız, Türkiye'deki batı kapılarındaki standartlar çerçevesinde Van'ın da doğuya açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasına vesile olacak bir birliktelik için buradayız. Harcadığımız enerjinin inancımız gereği karşılık bulmasına vesile olması dileğiyle Allah'tan dilemek için buradayız. Biz O'na sığınmak O'ndan medet ummak üzere buradayız" dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise Van ile İran'ın Hoy şehrini birbirine bağlayan, kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, İhracat ve ithalatın yanı sıra İranlı turistlerin Van'a giriş yaptığı önemli bir güzergah olduğunu söyledi. Çeliktaş, sınır kapısının 110 milyon liralık yatırım ile modernize edildiğini bu sayede 50 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu ve 2019 yılı itibariyle hizmete başladığını belirtti. Kapıköy Sınır Kapası'nın 80 milyonluk nüfusu ve petrol devi olan İran ile bağlarn daha da pekişmesine olanak sağladığını ifade eden Çeliktaş, "Yüzyıllar boyunca hiçbir savaşımızın olmadığı, aynı dini ve gelenek-görenekleri yaşadığımız İran, kent ekonomimizi domine etmektedir. Bu da Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Yıllık ilimize ayrılan 100 milyon dolarlık tercihli ticaretin 30 milyonu Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca şehrimize yıllık gelen 1 milyona yakın İranlı turist de yine Kapıköy'ü kullanmaktadır. Bu da ilimiz ekonomisine ciddi katkı sunmakla beraber esnaf ve tüccarımıza can simidi olmakta. Gerek turizm amaçlı gerekse de bavul ticareti yapmak amacıyla kentimize gelen İranlı turistlerin bıraktığı döviz yaklaşık 500 milyon dolardır" dedi.Kapının kapalı olduğu 10 aylık süreçte Kapıköy'ün kapanmaması gerektiği konusunda taleplerini dile getirdiklerini de belirten Çeliktaş, kapının pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak açılması gerektiğini dile getirdi.Çeliktaş "Kapıkule, İpsala, Sarp, Habur, Dilucu gibi diğer sınır kapılarındaki fiili durumun aynı şekilde ilimiz ve bölgemizdeki kara sınır kapılarında hayata geçirilmesi yönündedir. Batı illerinde hava, kara ve deniz yolu ulaşımları açık olmasına rağmen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kapalı olması yanlıştır. İnancımızın gereği sıkıntılı zamanlarımızda olduğu gibi yakarışlarımızın en önemli ifadesi olan dualarımızla, "Allah'ım bela, musibet ve yeise karşı nefsimizi koru ve bize hayırlı bir kapı aç' diyerek Yaradan'a sığınıyoruz. Dini inancımız gereği günlük hayattaki konuşmalarımızda kullandığımız ve dua etme geleneğimizi burada da dile getirmek istedik" dedi.

Pandemi kuralları ve eylem/etkinlik yasakları nedeniyle Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yapacakları etkinliğin Van TSO'da gerçekleştirdiklerini de belirten Çeliktaş, Kapıköy'ün açılması konusundaki taleplerinin aslında ülke içinde istediklerini belirterek, "Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması ilimizin yanı sıra ülkemizin de İthalat-İhracat rakamlarına ve turizmine katkı sunacaktır. İlimizde 2020 yılında yaşanan çığ felaketi, depremler, göçmenlerin umuda yolculukta canlarını yitirmesi, yangın ve diğer doğal afetlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Tüm doğal afetlerin yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 belasından kurtulmayı temenni ederiz. Ayrıca 2021 yıllının ilimize ve ülkemize huzur, barış en önemlisi sağlık getirmesini diler, zor günler geçiren esnaf ve tüccarlarımızın beklentisi olan rızık Kapımız Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını, hareket, bereket getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı