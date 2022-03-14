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Van'da sanat müziği konseri

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da sanat müziği konseri

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen konser sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Ferhat Kılıçaslan'ın şefliğinde sahne alan Türk Sanat Musikisi Derneği koro ve solistlerin seslendirdiği eserler, seyircilerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda Şef Ferhat Kılıçaslan'a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu tarafından çiçek takdim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

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