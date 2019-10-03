03.10.2019 09:53

Van'da samanlık ve aracın yakıt deposunda 331 kilo 160 gram eroin yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin samanlığında, saman çuvalları ve aracın yakıt deposuna zulalanmış 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şebisi ekipleri, Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Lisa' yardımıyla evde ve evin yanındaki samanlıkta arama yaptı.Yapılan detaylı aramada evin samanlığında, saman çuvalların arasına ve aracın yakıt deposuna zulalanmış 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA