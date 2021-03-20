Van'da salgın sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 4 bin 714 kişiye iş imkanı sağlayan 43 firma yetkilisine teşekkür belgesi verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilen programda, devletin salgın sürecinde tüm imkanlarıyla işverenlerin yanında yer aldığını söyledi.

Van'ın bölgede cazibe merkezi konumunda olduğunu, bu nedenle hızlı gelişen ve büyüyen bir kent haline geldiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Terörden arındırıldıkça hem sanayinin hem tarım ve hayvancılığın hem de turizmin çok hızlı geliştiğini görmekteyiz. Bu sene sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilimizde 29 bin 390 kişiye 247 milyon lira destek sağladı. Devletimiz, bu zor dönemde 'yeter ki birileri bir şeyler üretsin' diye bütün üreticilerimizin yanında yer aldı. Siz de bu çağrılara cevap verdiniz. Kentimizde 43 firmamıza 4 bin 714 kişi için 22 milyon lira destek verildi. Kısa çalışma ödeneği olarak da 43 firmamıza 1804 kişi için 5 milyon lira destek sağlandı. Toplamda 27 milyon lira civarında bir destek verildi. Kim bu kentte taş üstüne taş koyarsa o bizim için değerlidir."

Kentteki Kovid-19 vakalarına da değinen Bilmez, "Alınan tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyması sonucu uzun süredir Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz. İlimizin rengi mavi ama son zamanlarda vakalarımızda biraz artış var. Bunların büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden kaynaklı. Salgına karşı duyarlı olalım ve esnafımızı tekrar mağdur etmeyelim." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise salgın sürecinde devletin tüm imkanlarının işverenler için seferber edildiğini belirterek, bu süreçte istihdam sağlayan firma yetkililerine teşekkür etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksu'nun da kentteki istihdam verileriyle ilgili sunum yaptığı programda, 43 firma yetkilisine teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol