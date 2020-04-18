Van'da salgın nedeniyle yazlık evler erken açıldı
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Van'da salgın nedeniyle yazlık evler erken açıldı

VAN'da yaşayan bazı vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzak Van Gölü Sahili'ndeki yazlık evlerine geçerek, burada kendilerini korumaya aldı.

18.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:22
Van'da salgın nedeniyle yazlık evler erken açıldı

VAN'da yaşayan bazı vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzak Van Gölü Sahili'ndeki yazlık evlerine geçerek, burada kendilerini korumaya aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi ve hava sıcaklığının da artması nedeniyle Van'da vatandaşlar, Van Gölü kenarındaki yazlıklarına yerleşti. İlkbaharın gelmesiyle birlikte, yazlıklarının önündeki bahçe işleriyle uğraşan birçok kişi, koronavirüse karşı şehir hayatından izole olmak için yazlıklarına geldiklerini söyledi. Koronavirüs öncesi, bu dönemde çocukları okula gidenlerin pek tercih etmediği Mollakasım'daki yazlıklar, yavaş yavaş dolmaya başladı.

'SOSYAL MESAFEYİ KORUYALIM'Göl kıyısındaki yazlığında vakit geçiren vatandaşlardan Veysel Dikici, kent merkezinde oturduğunu belirterek, "Koronavirüsten dolayı kalabalıklara girmemek lazım. Vatandaş olarak sorumluluğumuzu bilmek lazım. Ben de bunun için buraya geldim. Vatandaşlarımızın bir kısmı hassasiyet gösteriyor, bir kısmı göstermiyor. Bu, bütün dünyayı saran bir hastalık. Bunun tek çaresi mücadele etmek. Benim çocuklarım da sağlıkçıdır. Çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Sırf insanlara faydalı olmak için günlerce eve gelmiyorlar. Biz onlara yardımcı olmazsak da vicdanen mesul oluruz. Şu anda 3- 5 aile var. Fakat haftaya diğer ailelerinde geleceğini tahmin ediyorum. Buraların da doluluk oranı artacak. Ama herkes kendi bahçesinde izole olurlarsa iyi olur. Benim tavsiyem aradaki sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.'SOKAĞA ÇIIKMAYALIM'

Koronavirüsten korunmak için Mollakasım köyündeki yazlığına gelen Mehmet Yıldız ise, virüs nedeniyle ailece yazlıklarına geldiklerini söyledi. Yıldız, "Bu salgın ortamının en kısa sürede bitmesi ve sağlıklı bir şekilde atlatmak için herkese tavsiyemiz sosyal izolasyonu sağlayalım. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayalım ve talimatlara uyalım. Buradaki yazlıkları da virüs ortamından uzaklaşmak için tercih ediyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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