Van'da Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık olacak

21.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:00

Van'da yılın sadece bir iki önemli gününde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Ezberciler Camisi içerisinde 365 gün sergilenmeye başlandı.



İpekyolu ilçesine bağlı Ezberciler Camisi içerisine yapılan camlı özel bir bölme ile korunacak olan Sakal-ı Şerif, bundan böyle yılın 365 günü ziyaret edilebilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ezberciler Camisi İmamı Şükrü Uğurlu, Sakal-ı Şerif'in 365 gün ziyarete açılmasının hayali olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böyle bir hizmetin olmadığını düşünerek, bu girişimde bulunduk. İnşallah bundan sonra 365 gün burası gelen Müslüman kardeşlerimizin ziyaretine açık olacak. Biz bu hizmeti yaparken bunun güvenliğini de düşündük. Şu anda muhafazasını sağlayan camekan, kırılmaz camdan oluşuyor. Ayrıca kurduğumuz kameralarla 24 saat izlenmektedir. İnşallah bunu güzel bir şekilde koruyacağız. Cemaatimizden de ricamız burada ziyaret ederken fazla beklememeleridir" dedi.



Sakal-ı Şerif'in daha önce sadece üç aylardaki önemli günlerde ziyarete açık olduğunu dile getiren Uğurlu, "Bundan sonra 365 gün ziyarete açık olması hem ilimiz hem bölgemiz için büyük bir hizmettir. Şu anda ilk hafta olması nedeniyle yoğun bir ilgi var. İnşallah bir hafta veya 10 gün sonra namaz vakitleri dışında belirleyeceğimiz saatlerde hanım kardeşlerimiz de gelip burada ziyaret etme şansına sahip olacaklardır. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Cami görevlilerinden Mehmet Ali Gündal ise Sakal-ı Şerif'in yıllardır Medine'de yaşayan Mustafa Ezberci'nin babası tarafından Türkiye'ye getirildiğini vurgulayarak, "Sakal-ı Şerif, yıllardır bizim camimizde muhafaza ediliyordu. Yılın sadece bir iki günü ziyarete açılıyordu. Şimdi inşallah hocalarla yaptığımız istişare sonucunda 365 gün ziyarete açık olacak. Cemaatimiz, insanlarımız ve Müslüman kardeşlerimiz Peygamber Efendimizin mübarek hatırası olan Sakal-ı Şerif'i sürekli ziyaret etme imkanına sahip oldular. Daha önce olmayan böyle bir hizmeti halkımıza sunduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.



Sakal-ı Şerif'in 365 günü ziyarete açık olmasının önemli olduğunu dile getiren Murat Baran isimli vatandaş da, "Bir Vanlı olarak bundan gurur duyuyorum. Daha önce Sakal-ı Şerif'i sadece Kadir Gecesinde görebiliyorduk. Tabi bizler Sakal-ı Şerif'i o maneviyatla bütünlemek için o günü iple çekiyorduk. Haliyle çok büyük izdihamlar yaşanıyordu. Şimdi ise 365 gün böyle bir maneviyatı, böyle bir havayı teneffüs etmek çok güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



Sakal-ı Şerif'i ilk defa gördüğünü aktaran Veysel Barlık isimli vatandaş ise "Dini duygularımızı yaşadık. Cuma gününe denk gelmesi de güzel oldu. 365 gün ziyarete açık olması çok güzel. Herkesin görme imkanı olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Cuma namazının ardından Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden cemaat, salavat getirip fotoğraf çekti. - VAN

Kaynak: İHA