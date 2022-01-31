Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Harun Aksu - Güncel
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Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Hakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu. Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Güncel

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