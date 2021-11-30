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Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İpekyolu ilçesinde 2 farklı iş yerinde yapılan aramada; 131 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 3 adet bidon içerisinde toplamda 15 litre sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 61 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

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