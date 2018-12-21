Van'da Sahte İçki Operasyonu

İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde 107 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki imal edildiği ihbarı aldı.

Ekipler, Alipaşa ve Bahçıvan mahallelelerinde 2 büfede arama yaptı.

Aramada 107 şişe sahte içki ile 23 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.S, H.S. ve V.B. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA