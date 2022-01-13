Sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü - Haberler
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Sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sahipsiz dolaşan pitbull cinsi köpeği hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sahipsiz dolaşan pitbull cinsi köpeği hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Erciş ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde başıboş pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar, polislere haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yakaladıkları köpeği hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırdı.

Zabıta Müdürü Tarık Fatih, tehlikeli ırklar listesinde yer alan köpekler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İhbar üzerine sokakta bulunan pitbull köpeği yakaladıklarını belirten Fatih, köpeğin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınacağını kaydetti.

Sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü

Sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü

Sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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