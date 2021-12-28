İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Edremit ilçesinde bir ilkokul yakınında dolaşırken görülen sahipsiz pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınakta koruma altına alındı.

VAN (DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde bir ilkokul yakınında dolaşırken görülen sahipsiz pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınakta koruma altına alındı.

Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlike oluşturacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gönderilen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne kullanarak yakaladı. Köpek, hayvan ambulansıyla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

'BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM'

Okul çevresinde ilk kez pitbull cinsi bir köpekle karşılaştığını söyleyen Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve "Sabah saatlerinde sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdim. Onlar da gelip köpeği aldılar. Bu köpeği, ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

'BAKIM VE TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ'

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik ve müdahale ettiler. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya gelen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini hepsini yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)-

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

 Sultangazi'de basketbol oynayanlara pitbull saldırısı: 2 yaralı

Sultangazi'de basketbol oynayanlara pitbull saldırısı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title