Van'da 'sağlıklı nesiller' etkinliği

Van İl Sağlık Müdürlüğünce toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında eğitimler düzenleniyor.

Etkinliklerle farkındalığın arttırılması için Van İl Müftülüğüne bağlı camilerde açılan yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara "sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları" konularını içeren eğitimler verilmeye devam ediyor. Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Dt. Çetin Durmaz, ebe Elif Alparı, diyetisyen Erkan Cin ve diyetisyen M. Sadık Ocak tarafından camilerde açılan yaz Kur'an kurslarındaki 550 öğrenciye toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, Van genelinde müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim alan tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini ve yaz tatili süresince bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - VAN

Kaynak: İHA