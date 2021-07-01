Van'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Van'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik Alipaşa toplantı salonunda düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Dereceye giren eserleri incelerek öğrencilerden bilgi alan Bilmez, Yeşilay'ın etkin bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yarışmanın anlamlı olduğunu belirten Bilmez, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyetine teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmaya 103 bin 685 eser gönderilmiş ve bu çok önemli bir rakam. 103 bin öğrencinin farkındalık yaratmak için kendisini projeye dahil etmesi demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilkokul görsel kategori birincisi Elif Cengiz, ortaokul görsel kategori birincisi Vildan Yıldızer, lise görsel kategori birincisi Somaye Mohseni ile ilkokul edebi kategori birincisi Hatice Berfin Öztürk, ortaokul edebi kategori birincisi Abdulsamet Sarıtaş ve lise edebi kategori birincisi Rüya Ökçün'e Vali Bilmez ve Milli Eğitim Müdürü Tevke tarafından ödül ve başarı belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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