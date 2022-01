Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor

VAN (AA) - Türkiye genelinde 100 bin nüfusta en az Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giderek vatandaşların aşılarını yapıyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranının artması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Alınan tedbirler ve sağlık ekiplerinin fedakar çalışmaları sonucu şu ana kadar Omicron varyantının görülmediği kentte, yüzde 74,5 aşılama oranının yükseltilerek sarı kategoriden maviye geçilmesi hedefleniyor.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenlerle de görüşerek ikna etmeye çalışıyor.

"Aşılarımızı aksatmayalım"

Kentte sağlık ekipleri, kar nedeniyle araçların gidemediği yerlerde tepeleri aşıp aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine, ülkede salgınla mücadelede en iyi illerden birinin Van olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmaları ve alınan önlemlerle Omicron varyantının henüz kentte görülmediğini anlatan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Şu an birinci doz aşıda yüzde 85, ikinci dozda ise yüzde 74,5 oranındayız. Aşıda şu an iyi bir seviyedeyiz. Mavi kategoriye geçmemize az kaldı. Yoğun bakım servislerinde doluluk oranı yüzde 5, normal servislerde ise yüzde 8 civarında. Omicron varyantına henüz rastlamadık ama bu görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Salgınla mücadelede en iyi silah aşı olmaktır. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılarımızı aksatmayalım. Aşı ekiplerimiz, en ücra köylere kadar giderek bu hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Aşı için yoğun mesai harcıyoruz. Yine hastanelerimiz ve aile sağlık merkezlerimizde istenilen her saatte aşı olunabiliyor."

"Birince dozlarını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var"

Aşı ekibinde yer alan doktor Hacer Bahşi de aşıda istenilen sonuca ulaşmak için sürekli çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşları aşı olmaları konusunda duyarlı olmaya davet eden Bahşi, şunları aktardı:

"En kırsal köylerde sağlık çalışanları arkadaşlarımla kar kış demeden bu soğukta, karda aşı yapıyoruz. Birinci dozlarını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var. Salgının bitmesini istiyorsak birinci dozlarını hiç yapmayanların bir an önce aşı olmasını istiyoruz. Yine üçüncü dozlarımızı tamamlayalım. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekir. Genci, yaşlısı demeden, yatalak hastalara, bize ulaşamayanlara, hastaneye gelemeyecek olanlara daha çok ulaşmaya çalışıyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz."

Kırsal Cangoran Mahallesi'nde ekiplerin aşı yaptığı Cevdet Çiftçi de "Aşı için merkeze gidemiyorduk, hem uzak hem de kardan dolayı yolumuz sürekli kapanıyor. Sağlık ekipleri büyük fedakarlık yaparak evimize kadar geldiler. Bugün aşımızı olduk, Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.

Vesile As ise "Ekipler karlı yollardan bu dağın başına kadar bile geldiler. Gerçekten çok mutlu olduk. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.