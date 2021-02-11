Van'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
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Van'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:18
Van'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulanıyor.

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulanıyor.

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Van'daki bütün hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde ikinci doz aşılarını oluyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aşıların 14 Ocak'ta uygulandığını anımsatarak, aşılama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

CoronaVac aşısının ikinci dozuyla yeteri bağışıklık düzeyine ulaşacaklarını belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının CoronaVac aşısının ikinci doz uygulamasına bugün başladık. İlk doz aşıda sağlık personelimizde herhangi bir sorun yaşanmadı. Kentte ikinci doz aşılama işlemi gayet iyi gidiyor, sorunsunuz bitmesini bekliyoruz. Kısa sürede normalleşme sürecine girmeyi umut ediyoruz."

Hastane Başhekimi Çelik ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarının da aşılarını yapmaya başladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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