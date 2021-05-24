Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti

Bir son dakika haberine göre VAN'da trafik kazasında ayağından yaralanan kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 polis ve 1 jandarma görevlisini darp ettiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.