Van'da sağlık çalışanları arasında bilgi yarışması düzenlendi

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasını pandemi grubu kazandı.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, 2020 yılından beri yeni tip koronavirüs sürecini yaşadıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Yavuzer, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin parçası olan sağlık çalışanlarımıza yönelik moral ve motivasyon çalışmaları kapsamında bir süredir bazı etkinlikler yürütmekteyiz. Tiyatro, müzik ve şiir dinletisi tarzında gösterilerimiz oldu. Hastanemizde çok fazla çalışanımız var. Hepsini bir araya getiren ortak noktamız bilgi yarışması oldu. Yaklaşık 60 grup ile başlayan bilgi yarışmamızda 3 grup finale kaldı. Bugün finalimizi gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla yaptığımız etkinliklerimiz eğlenceli geçti."

10 sorunun sorulduğu bilgi yarışmasında pandemi grubu birinci oldu.

Finalde mücadele veren diğer gruplara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Başhekim Yavuzer tarafından ödülleri verildi.