Van'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen çok miktarda kilo aldırıcı ve cinsel uyarıcı ürün yakalandı

Van'da bir iş yerinde yurda yasa dışı yollardan getirildiği ve sağlığa zararlı olduğu tespit edilen çok miktarda kilo aldırıcı ve cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Van'da bir iş yerinde yurda yasa dışı yollardan getirildiği ve sağlığa zararlı olduğu tespit edilen çok miktarda kilo aldırıcı ve cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden kişi ya da kişilerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı ve sağlığı zararlı olduğu tespit edilen 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 cinsel uyarıcı gıda takviyesi, 238 cinsel uyarıcı ürün ve 201 kozmetik ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili şüpheli R.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu