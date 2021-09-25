Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

Van'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde sele neden oldu.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde sele neden oldu.

Van'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde yoğun yağıştan kaynaklı dere taşkınları ve sel meydana geldi. Tuşba ve İpekyolu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu sel, birçok ev ve işyerlerinde maddi zarara neden oldu. - VAN

Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Tanem Sivar Şevval Şahin
Spor Balotelli Mesut Özil Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 09:53:11. #1.17#