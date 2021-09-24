Van'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler
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Van'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Yerel

Van'da sağanak yağış etkili oldu Van'da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

VAN (İHA) - Van'da sağanak yağış etkili oldu

VAN - Van'da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği, yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde zaman zaman yerel olarak kuvvetli olmasının beklediği bildirildi.

(YLM-MSA-Y)

Van'da sağanak yağış etkili oldu

Van'da sağanak yağış etkili oldu

Van'da sağanak yağış etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Van'da sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri
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