Van'da sağanak ve dolu
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Van'da sağanak ve dolu

VAN kent merkezinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da sağanak ve dolu
11.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:07

VAN kent merkezinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalananlar, binaların ve saçakların altına girdi. 

Sabah saatlerinde etkili olan bulutlu ve rüzgarlı hava, öğlen saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Zaman zaman etkili olan yağmur, kentte yaşayanlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda dolaşırken bir anda bastıran yağmur ve doluya yakalananlar, güneşlik ve saçakların altına sığındı. Kent merkezi ise bir anda boşaldı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve zaman zaman etkisini gösteren dolu, kısa süreli su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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