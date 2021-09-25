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Van'da sağanak taşkına neden oldu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da sağanak taşkına neden oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Afad İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde taşkına neden oldu.

Dere yataklarının taşması nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katları ile ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ekipleri, taşkının meydana geldiği mahallelerde çalışma yürüttü, AFAD ekipleri de zarar tespitine başladı.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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