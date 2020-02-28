Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu sağ yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen malzemeler sergilendi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu sağ yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen malzemeler sergilendi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 27 Şubat günü Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2013 yılından beri 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalandı. Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait ele geçirilen 2 adet piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman basınla paylaşıldı. - VAN
Kaynak: İHA