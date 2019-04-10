Van'da Rüşvet Operasyonu

Van'da, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, ilgili mahkeme kararıyla yapılan takip sonucu, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı C.S. ile kendisine rüşvet verdiği değerlendirilen N.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA