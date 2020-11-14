Van'da rüşvet alan 7 kamu personeline ceza yağdı

VAN'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile farklı kamu kurumlarında görev yaparken 'rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları' iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 5 ay ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.