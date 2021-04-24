Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI
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Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI

Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre VAN'da polis ekiplerinin metruk bir binada yaptığı kontrollerde bir dairenin diş kliniği olarak kullanıldığı tespit edildi.

VAN'da polis ekiplerinin metruk bir binada yaptığı kontrollerde bir dairenin diş kliniği olarak kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezi ve ilçelerinde metruk bina ve şüpheli şahıslar üzerine yaptıkları çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda merkez İpekyolu ilçesinde metruk bir binaya kontrol amacıyla giren ekipler, bir dairenin diş protezi ve diş tedavisi amacıyla kullanıldığını, içeride diş tedavisi için kullanılan alet ve malzemelerin olduğunu tespit etti. Ruhsatsız çalıştırılan diş kliniği ile ilgili R.B., gözaltına alındı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.

Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI
Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI
Son dakika... VAN'DA RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİNE 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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