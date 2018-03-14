Van'da "Rol Model" Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde sevgi evlerinde kalan çocuklara kişilik evrelerinin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Rol Model" projesi sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, projelerle eski ve yeni kuşakların ile çocukların rol model olabilecek iş ve bilim insanlarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Sevgi Evleri'nde kalan bir grup çocuk ile kentteki bir oteli ziyaret ederek, yapılan işleri yerinde görerek otelin müdürü Oktay Aksoy ile bir süre sohbet etti.

Aksoy, burada çocuklara deneyimlerini aktardı.