Van'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

VAN (AA) - Van'da Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yapıldı.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşle birlikte zincir ve yerel marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Van Ticaret Müdürü Murat Keremoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'in de eşlik ettiği denetimlerde sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları incelendi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ergenç, döviz kurunun düşmesiyle birlikte belediye ekipleri olarak denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Fırın, zincir ve yerel marketleri denetim altında tutuklarını belirten Ergenç, "Vatandaşa daha ucuz ürün ulaştırabilmek için reyondaki etiket fiyatlarının kasaya yansıyıp yansımadığını tespit ettik. Bu konuda bir problem yaşamadık. Olması durumda gerekli tutanaklarımızı tutarak İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiyoruz." dedi.