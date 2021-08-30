Van'da Rewşan Çeliker konseri
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Van'da Rewşan Çeliker konseri

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Yerel

- Van'da Rewşan Çeliker konseri Van'da düzenlenen Rewşan Çeliker konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Van'da Rewşan Çeliker konseri

VAN - Van'da düzenlenen Rewşan Çeliker konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van'da bir kafede düzenlenen Rewşan Çeliker konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Rönesans Life Hotel'in de sponsor olduğu konserde, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Çeliker, kimi şarkıyla hüzünlendirip kimi şarkıyla hayranlarını eğlendirdi.

Konser öncesi kaldığı Rönesans Life Hotel'de İHA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Rewşan Çeliker, Van'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Van, benim en sevdiğim memleketlerden biri. Ben de Bitlis Tatvanlıyım. Van'a hiç yabancı değilim. Daha önce Van'da bir belgesel çektim ama bir konser için gelmek apayrı bir şey" dedi.

Pandemiden önce Van'da bir konser yapmayı düşündüklerini dile getiren Çeliker, "Albümüm pandemiden bir ay önce çıktı. Burada bir konser organize etmiş olmamıza rağmen maalesef pandemi nedeniyle ertelendi. Şimdi artık pandemi etkileri azaldıkça burada da bir konser yapma olanağı bulabildik. Albümümün dinlenmiş olması, sevilmiş olması, zaman içinde dinleyicilerin artması ve talebin olması bizi bugün buraya getirdi. Van, zaten inanılmaz bir sanat ve kültür potansiyelinin olduğu, gençlerin sanat ve sanatçıyla yakından ilgilendiği bir şehir. Dilerim herkes keyif alır. Ben bu çerçevede sponsor olan ve sanata destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konser sponsorlarından Rönesans Life Hotel Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Yiğit Böke ise otel olarak bu tarz organizasyonlarda her zaman yer aldıklarını vurgulayarak, "İşletmemiz zaten Van'da sanatsal anlamda birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Konsept olarak da sanat bizim için çok önemli bir noktada. Bu yüzden bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapmak bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Van'da Rewşan Çeliker konseri
Van'da Rewşan Çeliker konseri
Van'da Rewşan Çeliker konseri
Van'da Rewşan Çeliker konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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