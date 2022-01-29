Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı

HAKKARİ (AA) - Van merkezli üç ilde sahte çek düzenleyerek resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçlarını gerçekleştirenlere yönelik Van merkezli İzmir ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 732 bin lira olan 5 sahte çeki piyasaya sürdükleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.