Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
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Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yaşam

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği tarafından İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen bayramlaşma programına, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bayram namazının ardından Vali Bilmez ile protokol üyeleri, cami avlusunda vatandaşların bayramını kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla selamlaşan Vali Bilmez, daha sonra beraberindekilerle birlikte Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Programa AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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