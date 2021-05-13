Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
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Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van Valisi ve Büyükşehir BelediyeBaşkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valisi ve Büyükşehir BelediyeBaşkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği tarafından İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisinde düzenlenen bayramlaşma programına il protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayram namazının ardından caminin avlusunda Vali Bilmez ile protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla selamlaşan Vali Bilmez, daha sonra beraberindekile Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van halkının bayramını kutladığını belirtti. Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez, "Dişlerini biraz daha sıksınlar. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bu bayram süresince de maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmalarını, sevdikleriyle iletişim kanallarıyla bayramlaşmalarını talep ediyorum. İnşallah bundan sonra daha rahat bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. Birbirimize sarılarak bayramlaşacağımız günler inşallah geri gelir" dedi.

"Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Vatandaşların bayramını kutlayan AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ise "Buruk bayramda sabah itibariyle Filistin'de yaklaşık 66 şehidimiz oldu. Bunların çoğunluğu ise çocuklardan oluşuyor. Türkiye olarak bütün gücümüzle zalime karşı dur deme noktasında bir gayret noktasındayız. Bunu İslam ülkelerine ve dünyanın da insafına havale ediyoruz. Onların çaba ve gayretleriyle bu zulüm bir an önce durur" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da tüm İslam halkının bayramını kutlayarak, "Korona virüsten vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu Pandemi sürecinde kurallara uyalım. Zorlu süreçleri inşallah hep beraber aşacağız. Allah milletimizin yardımcısı olsun İsrail'e lanet olsun. İsrail çoluk çocuk herkesi katliama tabi tutuyor. İnşallah onun da hesabı verilecektir. Buna inanıyoruz ve milletimize sağlıklı günler diliyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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