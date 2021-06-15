Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı
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Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsle mücadele kapsamında randevusuz aşı uygulaması da başlatıldı.

Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsle mücadele kapsamında randevusuz aşı uygulaması da başlatıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Şen, sırası gelenlerin korona virüs aşısını randevu almadan yaptırmaları çağrısında bulundu. Korona virüse karşı aşı olmanın önemine vurgu yapan Dr. Şen, özellikle pandeminin yeniden yükseklere ulaşmaması ve yeniden pik yapmaması için herkesi aşı yapmaları yönünde duyarlı olmaya davet ederek, "Herkesin korona virüs hastalığına yakalanmamasını aşılanmaya borçluyuz. Burada aşının koruyuculuğu çok önemlidir. Bu nedenle de biz hastane çalışanları olarak hepimiz gönüllü olarak aşılarımızı yaptırdık. Şu an gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada korona virüse karşı elimizde bulunan en güçlü silahımız aşıdır" dedi.

Van olarak genelde aşılama programına uyum konusunda en önde giden iller arasında olduklarını aktaran Dr. Şen, "Son rakamlar itibarıyla özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 86'sı birinci doz korona virüs aşılarını, yüzde 83'ü ikinci doz aşılarını olmuş durumdadır. Biz aşı olmayan bütün vatandaşlarımızı aşılayarak bu oranı yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz. Ayda 30 bin kişinin aşılanması demek, Van ve ilçelerinin kısa sürede aşılanması anlamına gelmesi demektir. Uluslararası seyahatlerde aşı önemli, aşısız yurt dışına belki de çıkamayacağız" diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise virüsten kurtulmanın tek yolunun aşılanma olduğunu söyledi. Çelik, "İlk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe daha da azaldı. Güvenle aşı yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Hastanemizde 6 bine yakın personelimiz her iki doz aşıyı yaptı. Bazı personellerimizde hafif kızarıklık şeklinde yan etkiler oldu. Şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Aşı alanımızda da 7/24 hazır bulunan bir acil müdahale ekibimiz bulunmaktadır. Herhangi bir yan etki söz konusu olursa hızlıca müdahale edilmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımıza sırası geldikçe randevusuz aşılanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan da, "Bu hastalıktan korunabilmemiz için tek can yeleğimiz aşı. Aşıdan kaçmanın anlamı yok. Aşı zararlı olsa hastane çalışanlarımızın tamamı aşı olmazdı. Aşıdan korkmayalım. Bir an önce sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum diye konuştu.

Edremit Belediye Başkan Yardımcı İmadettin Çiçek ise aşı oylaya geldiğini belirterek, "Sıramız geldi ve aşımızı olduk. Çok memnunuz. Başta İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibinden Allah razı olsun. Korona virüsten korunmak için aşı yaptırılması gerekir. Herkes gelip aşı olsun" şeklinde konuştu.

Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı
Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı
Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı
Van'da randevusuz aşı uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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