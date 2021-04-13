Van'da Ramazan denetimi
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Van'da Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı.

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Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri gibi konular kontrol edildi.

Denetimlerde korona virüs salgına karşı da esnafı uyaran ekipler, işletme sahipleri ve çalışanları hijyen konularında bilgilendirdi. Yapılan denetimlerde yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi. - VAN

Van'da Ramazan denetimi
Van'da Ramazan denetimi
Van'da Ramazan denetimi
Van'da Ramazan denetimi
Van'da Ramazan denetimi
Van'da Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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