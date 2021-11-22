Van'da profesyonel çiftçiler yetiştirilecek

VAN (Habermetre) - Van'da, hayvancılığın geliştirilerek daha modern şartlarda yapılması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamındaki eğitimler bu merkezde verilecek. Geniş mera ve yaylalara sahip olan Van'da hayvancılığın eski canlılığına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezle hem üniversite öğrencileri hem de bölgedeki üreticiler eğitim alabilecek.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hedeflerinin profesyonel üreticiler olduğunu belirtti. Hayvancılığın ülke ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Şevli, "Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurduk. Merkez bünyesinde özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliklerimiz olacak. Burada hem hocalarımız akademik çalışmalarını yapacaklar hem de bölgedeki, ilimizdeki çiftçilere hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni uygulamaları sergileyeceğiz. " dedi.

Merkez müdürü Prof. Dr. Cumali Özkan da eğitimlerin önemine değindi. "Merkezde sadece öğrencilere yönelik eğitim ve uygulama alanlarıyla sınırlı kalmıyoruz aynı zamanda Van, Hakkari, Ağrı, Muş'tan gelen ve Çiftçi Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan çiftçilerimize, yetiştiricilerimize de burada uygulamalar yaptırıyoruz. " diyen Özkan, her uygulamanın bilimsel olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında kredi desteği sağlanan çiftçiler, hayvancılığı daha modern bir şekilde yapmak için eğitime tabi tutuluyor.

van hayvancılık eğitim merkez

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet