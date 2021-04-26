Van'da prestij cadde çalışmalarına başlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projesi kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nin son etabında çalışmalar başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projesi kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nin son etabında çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci ve ikinci etabı tamamlanan caddenin son etabı olan Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı arasındaki 300 metrelik kısmında çalışmalar sürüyor.

Bugünden itibaren trafiğe kapatılarak asfalt, kaldırım ve orta refüj sökümüne başlanan caddede yapılacak olan zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım, orta refüj, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları yapılacak.

Çalışma süresince toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerin alternatif güzergahları kullanacak. 10 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmanın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çizgilerin çizilmesinin ardından yol kullanıma açılacak.

Bu çalışma ile 2,7 kilometrelik Hacıbekir Caddesi baştan sona yenilenmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan