Van'da prestij cadde çalışmalarına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da prestij cadde çalışmalarına başlandı

Van'da prestij cadde çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projesi kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nin son etabında çalışmalar başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projesi kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nin son etabında çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci ve ikinci etabı tamamlanan caddenin son etabı olan Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı arasındaki 300 metrelik kısmında çalışmalar sürüyor.

Bugünden itibaren trafiğe kapatılarak asfalt, kaldırım ve orta refüj sökümüne başlanan caddede yapılacak olan zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım, orta refüj, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları yapılacak.

Çalışma süresince toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerin alternatif güzergahları kullanacak. 10 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmanın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çizgilerin çizilmesinin ardından yol kullanıma açılacak.

Bu çalışma ile 2,7 kilometrelik Hacıbekir Caddesi baştan sona yenilenmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Derya Yanık Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da prestij cadde çalışmalarına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:11:01. #1.14#

title