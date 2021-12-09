ÜCRETSİZ POMEM KURSUMUZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ( Pomem ) sınavına katılacak adaylar için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursu devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün organizasyonunda İpekyolu ilçesi Anadolu İMKB Fen Lisesi kapalı spor salonunda uzman eğitmenler eşliğinde yapılan POMEM kursuna ilgi sürüyor. Polis, Astsubay, Subay ve Bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere yönelik açılan kurslar, pandemi kuralları çerçevesinde düzenleniyor. POMEM kursunda adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Haftanın 4 günü süren ve kayıtların devam ettiği POMEM hazırlık kursları ile ilgili detaylı bilgi için adaylar 0538 515 93 40 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.