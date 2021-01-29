Van'da polisler KADES uygulamasını tanıttı
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Van'da polisler KADES uygulamasını tanıttı

29.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:32
Van'da polisler KADES uygulamasını tanıttı

Van'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yaptı.

Van'da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van'da kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçerek KADES uygulamasının tanıtıldığı afişleri toplu taşıma araçlarına astı, tanıtım videolarının otobüslerde izletilmesini sağladı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ayrıca, toplu taşıma araçlarını kullanan kadınlara broşür dağıtarak, uygulama hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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