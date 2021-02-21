Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu
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Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu

21.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:12

Bir son dakika haberine göre Van'da polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist teslim oldu.

Van'da polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan F.Ö'nün ikna edilmesi için çalışma başlattı.

Bu sayede teslim olması sağlanan kadın terörist, Terörle Mücadele Şubesinde ailesiyle buluşturuldu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan F.Ö, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu
Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu
Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu
Son Dakika | Polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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