Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı
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Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı.

Van'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Erciş ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı minibüs, kovalamaca sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı anlaşılan 47 düzensiz göçmen ile araçtan inerek kaçan sürücü E.İ, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Minibüsün tarlaya girmesi sonucu hafif yaralanan 3 düzensiz göçmen de tedavi altına alındı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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